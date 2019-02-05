رياضة | مورينيو مهدد بالحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو مهدد بالحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تهمة التهرب الضريبي حيث يواجه حاليًا عقوبة الحبس لمدة عام.
وقالت صحيفة أس الإسبانية، أن جوزيه مورينيو يواجه كذلك عقوبة دفع غرامة فوق الـ3 ملايين يورو مع الحبس بعدما اعترف بتهمة التهرب الضريبي.
وبدأت المشكلة في عام 2004 عندما وقع مورينيو على عقد انضمام لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث ارتكب مخالفتين باستغلال حقوقه وصورته التجارية وتهريب بعض من الأموال لإحدى الشركات في جزر العذراء البريطانية.
واتهمت وحدة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام بمدينة مدريد الإسبانية، المدرب مورينيو بتهريب أكثر من 3.3 ملايين يورو وعدم دفع الضرائب بواقع مليون و611 ألف يورو في عام 2011 وتهريب مليون و 693 ألف و 133 يورو في عام 2012.
ويذكر أن مورينيو سيكتفي فقط بدفع الغرامة المالية وتفادي عقوبة الحبس.
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