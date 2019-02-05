شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعين زكى صالح مديرا تنفيذيا للنادى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودى برئاسة عبدالله بتريجي، اليوم الثلاثاء، تعيين زكى صالح مديرا تنفيذيا للكورة بالنادى.

وكان الاهلى قد أقال، ظهر اليوم الثلاثاء، المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من تدريب الفريق الأول لـ"قلعة الكؤوس".

وعين مسئولى النادى الأهلى يوسف عنبر مدرب الوطني، لقيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام الحزم، إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ووجه عبدالله بترجي، الشكر والتقدير إلى المدرب الأرجنتيني على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم، متمنيًا له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

والجدير بالذكر أن النادى الأهلي يحتل المركز الرابع بترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 33 نقطة، بالفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 وخسر 5.