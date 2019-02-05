شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: مورينيو يخطط للعودة للتدريب عبر عملاق إيطاليا والان مع التفاصيل
نشرت صحيفة أس الإسبانية خبرا يفيد بأن المدرب البرتغالي يرغب في العودة إلى نادي إنتر ميلان، حيث مصير المدرب لوتشيانو سباليتي غامضاً وهناك أكثر من إسم على طاولة مسؤولي النيراتزوري.
وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال مورينيو خورخي مينديز قد اتصل بالنادي الإيطالي وعرض عليه خدمات موكله.
واشارت الصحيفة ان مورينيو يتوق للعودة إلى العمل وإثبات نفسه مجدداً بعد نهاية تجربته في مانشستر يونايتد بشكل غير جيد، ويرى في الدوري الإيطالي فرصة للعودة بقوة إلى عالم التدريب.
وقاد مورينيو إنتر ميلانو ما بين عامي 2008 و2010 حيث قاده إلى ثلاثية لا تنسى في عام 2010 قبل أن يرحل إلى ريال مدريد.
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