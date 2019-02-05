شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج: اللعب ضد ميسى صعب للغاية...وسنفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 عبر كيفن برنس بواتينج، الوافد الجديد لنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي عن إعجابه الشديد بقدرة على قيادة الفريق وتحدث أيضا عن مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وقال "بواتينج" لصحيفة "La Vanguardia" الكتالونية: "بكل صراحة أقول لك اللعب ضد ميسي صعب للغاية".

وأضاف: "ميسي يقدم سحراً في المباريات مع برشلونة، يفعل كل شيء ببراعة ويدافع عن أصدقائه بالملعب لحمله شارة القيادة".

وأكمل: "الانضمام إلى برشلونة هو الشيء الاكثر إثارة الذي يمكن أن يحدث لك في مسيرتك الكروية خاصة في ظل تقدمي في العمر، ولكنه كان حلم بالنسبة لي أن أتواجد هنا مع هذا الفريق".

وبالحديث عن مواجهة برشلونه فريق ريال مدريد أمس الأربعاء في كأس ملك إسبانيا: "نمتلك في برشلونة فريق قوي، وجاهزون لتحقيق الفوز في تلك المباراة".

والجدير بالذكر أن بواتينج انتقل إلى صفوف البلاوجرانا في يناير الماضى قادماً من ساسولو؛ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند أحقية شراء لعقده نهائياً بمبلغ 8 ملايين يورو.