انت الان تتابع عمار حمدي: الاتحاد بوابتي لحجز مقعد أساسي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
أعرب عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري، عن سعادته بتسجيل هدفين لفريقة في مرمي المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري الممتاز، سجل الأول في الدقيقة 61، بتسديدة أرضية سكنت شباك حارس مرمى فريق المصري، والهدف الثاني في الدقيقة 90، وقال عمار في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون»: «كنت أتمنى الفوز وليس التعادل فقط، لأننا قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق الثلاث نقاط?.. لا يوجد أي شخص مقصر في منظومة الفريق ولكنها الظروف وعدم التوفيق.
وأضاف عمار: «هناك ثقة تامة وتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل وسنحقق الانتصارات ليعود الاتحاد لمكانته الطبيعية في الجدول.. محمد مصيلحي رئيس النادي لا يبخل على الفريق بأي دعم وحلمي طولان المدير الفني يقوم بدوره على أكمل وجه». وأكد أنه هدفه هو التألق مع الاتحاد السكندري وتحقيق إنجاز في البطولة العربية
وأضاف عمار: «هناك ثقة تامة وتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل وسنحقق الانتصارات ليعود الاتحاد لمكانته الطبيعية في الجدول.. محمد مصيلحي رئيس النادي لا يبخل على الفريق بأي دعم وحلمي طولان المدير الفني يقوم بدوره على أكمل وجه».
وأكد أنه هدفه هو التألق مع الاتحاد السكندري وتحقيق إنجاز في البطولة العربية مع نجاح الفريق بالدوري حتى يكون ذلك بوابته لحجز مكان أساسي في منتخب الأهلي الذي يضم عددا كبير من النجوم وأعلم أن المنافسة شرسة وصعبة، خاصة أن مركزي به ترسانة من كبار اللاعبين».
وكان عمار حمدي انتقل من نادي النصر إلى الأهلي في الصيف الماضي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، حتى بإعارة اللاعب في يناير الماضي إلى الاتحاد السكندري وشارك عمار حمدي في مباراة وحيدة لمدة 73 دقيقة، وسجل فيها هدفين.
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