انت الان تتابع رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حازم إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، رسميًا، إيقاف حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، مباراتين عقب طرده مباشرة أمام مصر المقاصة في المباراة الأخيرة بالدوري المصري، على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ20 من منافسات الدوري الممتاز،والتى انتهت بفوز الأبيض (4-1)، وجاء طرد قائد الزمالك بعد أن قام بسب صلاح «ريكو» لاعب فريق مصر المقاصة، أمام سامي هلهل الحكم المساعد الذي قام بدوره وأبلغ محمود البنا حكم اللقاء بالواقعة، مما دفع الأخير لطرد اللاعب مباشرة.

وأعلنت لجنة المسابقات أن إيقاف حازم إمام جاء بعد قيامه بسلوك غير رياضي تجاه لاعب المقاصة مما أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة، استنادا إلى تقرير حكم اللقاء. وكان حازم إمام صرح عقب المباراة لقناة ON sports، وأشار إلى أنه كان يتحدث مع زميله محمد إبراهيم بشأن عدم التفاهم بينهما على إحدى الكرات،