شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب التهرب من الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عوقب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية تصل إلى حوالي مليوني يورو، وذلك في إطار قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا كمدرب لنادي العاصمة ريـال مدريد.

وتولى مورينيو الذي أقيل مؤخرًا من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013، وتتوزع الضريبة المتهم بالتهرب منها بنسبة 1.6 مليون عن عام 2011، و1.7 مليون عن 2012.

وملاحقة مورينيو تأتي في إطار إجراءات القضاء الإسباني الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وقد سبق لنجمي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليًا البرتغالي كريستيانو رونالدو أن توصلا إلى اتفاق مشابه مع القضاء الإسباني.

وظهر اسم مورينيو، صاحب الـ56 عامًا في ديسمبر 2016 في وثائق «فوتبول ليكس» التي كشف النقاب عنها بعد تحقيق خصص للاحتيال في كرة القدم.

واتهم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الذي قاد التحقيق، مورينيو بـ«اخفاء 12 مليون يورو عن الضرائب في حساب في سويسرا باسم شركة وهمية مسجلة في الجزر العذراء البريطانية».

وأكد الاتحاد ان مورينيو خضع لتفتيش ضريبي في اسبانيا وجرى تصحيح الرقم ليصبح 4،4 ملايين يورو بما فيها الغرامات.

لكن شركة جورج منديش «جستيفوت» التي تتولى أعمال مورينيو ورونالدو على حد سواء، نفت في حينها أي شكل من أشكال الاحتيال من قبل المدرب البرتغالي، وأكدت أنه على غرار مواطنه نجم يوفنتوس الحالي، «يحترم تماما التزاماته تجاه السلطات الاسبانية والبريطانية على حد سواء».

وأحرز مورينيو خلال ثلاثة مواسم من الاشراف على ريال مدريد، بطولة الدوري الاسباني (2012) وكأس إسبانيا (2011).