تشكيل الأهلي المصري المتوقع أمام إنبي بالدوري

سيأتي النادي الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا في مباراته الأخيرة بالدوري أمام وادي دجلة وتمكن الفريق الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين لهدف، بينما تعادل الفريق البترولي سلبيًا أمام المقاولون العرب.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي.

وأن هناك مفاضلة في خط الوسط بين كريم نيدفيد أو حسام عاشور العائد من الإصابة، إلى جانب عودة سعد سمير للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر بالدوري ليحل بدلًا من ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة في مباراة دجلة الأخيرة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد أو"حسام عاشور"

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ناصر ماهر، جيرالدو أو "رمضان صبحي"

وفي الهجوم : جونيور أجاي