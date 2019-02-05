زكي الصالح مديراً تنفيذياً للكرة بالنادي الأهلي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي تعيين الكابتن زكي الصالح مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي تعيين الكابتن زكي الصالح مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي. الصالح سبق له العمل كمدير للمنتخب السعودي الاول لكرة القدم ومديراً للكرة في نادي الاتفاق كما شارك كلاعب مع المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم 1987 التي أقيممت في تشيلي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب السعودي الأول في عام 1988 في بطولتي الخليج وآسيا.



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