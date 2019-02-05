شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم النادى الأهلى فى اليوبيل الذهبى لـ"الدفعة 54 حربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الدفعة 54 حربية النادى الأهلى خلال الحفل الذى أقامته فى أحد فنادق القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبى الخاص بها.

وكانت اللجنة العليا للدفعة 54 حربية برئاسة اللواء زكريا سراج الدين قد وجهت الدعوة للأهلى لحضور حفل اليوبيل الذهبى لها؛ من أجل تكريمه بصفته نادى القرن الأفريقى وثانى أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الدور الوطنى المشرف للنادى الأهلى.

وحضر الحفل المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى، حيث تسلم درع الدفعة 54 حربية نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، فى حضور كل من إبراهيم الكفراوى ومحمد الجارحى ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة.

وكان حفل اليوبيل الذهبى للدفعة 54 حربية قد شهد حضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وأسر قيادات القوات المسلحة الذين ساهموا فى إنجازات مصر؛ من بينهم أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ممثلة فى كريمته هدى عبد الناصر، وأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأسرة الفريق على فهمى، وأسرة الفريق سعد الدين الشاذلى.



















