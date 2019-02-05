شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور منتظرة فى جلسة رئيس الزمالك مع جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر رئيس نادى الزمالك على عقد جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك خلال الساعات المقبلة، للحديث عن الهزيمة من جورماهيا الكينى.

ووفقا لمصدر مطلع بالزمالك فإنه من المنتظر أن تشهد الجلسة حديث رئيس النادى مع المدير الفنى عن تطبيق العدالة داخل الفريق والاستفسار عن استبعاد بعض اللاعبين مثل أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد عنتر رغم تراجع مستوى بعض الأساسيين بجانب مناقشة أسباب الخسارة الأفريقية، ويأتى ثالث المحاور بالتأكيد إن مجلس إدارة النادى لن يقبل أي هزة جديدة للفريق فى ظل توفير الإمكانيات المطلوبة، وأن الهدف الأساسى المنافسة على لقب الدورى بجانب اللقب الأفريقى.

وكان الزمالك تلقى خسارة ثقيلة من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى أول جولة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم يوم السبت المقبل فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويتصدر الفريق الأبيض جدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة.