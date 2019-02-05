شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ" الأهلى وإنبى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية اللقاء المنتظر بين فريقى الأهلى وإنبى والمحدد لها السادسة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة للدورى الممتاز.

ويسعى فريق الأهلى فى هذا اللقاء إلى مواصلة تصحيح الأوضاع، بعدما فاز مؤخرا على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بينما يسعى إنبى بقيادة مديره الفنى على يتطلع ماهر لحصد الثلاث نقاط من أنف فريق كبير بحجم القلعة الحمراء .

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و إنبى " فى الدورى بالجدول التالى :