شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وعلى فرج لاعبا شهر يناير بعد التتويج ببطولة جى بى مورجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولى للاسكواش عن لاعبى شهر يناير، والذى لم يشهد تغييراً فى التصنيف العالمى على المستوى الرسمى حتى الآن.

واختار الاتحاد الدولى كلا من على فرج لاعب وادى دجلة، ونور الشربينى لاعبة سموحة كأفضل لاعبين فى شهر نوفمبر.

كان الثنائى المصرى قد توج ببطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش والمعروفة بـ بطولة الأبطال، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية كأول بطولة برونزية فى العام الجارى.

وحصد على فرج لقب البطولة بعد الفوز على محمد الشوربجى متصدر التصنيف العالمى حتى الآن فى المباراة النهائية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن صدارة على فرج لتصنيف رجال الاسكواش فى مارس المقبل، فيما حافظت نور الشربينى على المركز الثانى بالتصنيف، بعدما تغلبت على رنيم الوليلى صاحبة المركز الأول بالتصنيف فى نهائى بطولة الأبطال.



على فرج