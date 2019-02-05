ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز السيتي.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك أجويرو وصيام صلاح (فيديو)

كتب: ضياء السقا

واصل ليفربول مسلسل نزيف النقاط بعد تعادله، مساء الإثنين، مع مضيفه وست هام يونايتد، بهدف لكل منهما، في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الدقيقة 22، ثم أدرك ميشيل أنطونيو التعادل في الدقيقة 28.

ولم يسجل النجم المصري محمد صلاح للمباراة الثانية على التوالي.

شاهد أهداف ليفربول ووست هام

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، في إطار نفس الجولة.

وسجل سيرجيو أجويرو "هاتريك" للسيتي في الدقائق 1، 44، 60 على الترتيب، فيما أحرز هدف أرسنال الوحيد كوسيلني في الدقيقة 11.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وأرسنال

وبذلك ارتفع رصيد ليفربول لـ62 نقطة، في الصدارة، بفارق 3 نقاط فقط عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي يمتلك 59 نقطة، فيما جاء توتنهام ثالثا بـ57 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ50 نقطة.

جدول الدوري حتى الآن



قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، رفع أجويرو رصيده لـ14 هدفا، متساويا مع هاري كين في المركز الثالث، فيما يتصدر محمد صلاح القائمة بـ16 هدفا، بفارق هدف عن أوباميانج الوصيف.

ترتيب الهدافين حتى الآن