قصة الصورة.. تعرف على سبب تواجد ضابط شرطة في ملعب مباراة بيراميدز والداخلية

نور عادل

عاش الشارع الرياضي خلال الساعات الأخيرة ، حالة من الجدل؛ بسبب لقطة ظهور أحد رجال الشرطة في أرض استاد كلية الشرطة، والذي كان يحتضن مباراة بيراميدز والداخلية.

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس الاثنين باستاد كلية الشرطة في إطار الأسبوع الواحد والعشرين، حيث سجل الهدفين الثنائي المحترفان عمر خربين، وكريستيان ينافينتي.

وبالدقيقة 80 سقط أحد لاعبي فريق الداخلية ودخل إلى أرض الملعب الطاقم الطبي لإسعافه، وظهر معهم أحد رجال الشرطة بزيه الميري داخل أرض الملعب وهو ما جعل لاعبي فريق بيراميدز يتوجهون...