خبير لوائح: إلغاء الدوري قد يُعرض مصر لعقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد محمد فضل الله خبير اللوائح ومستشار هيئة الرياضة بالإمارات، أن اتحاد الكرة لن يستطيع إلغاء الدوري، نظرًا لأن ذلك مخالف للائحة النظام الأساسي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح فضل الله في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن لائحة الفيفا تنص على زيادة انتشار كرة القدم والترويج لها، وإلغاء الدورى يتعارض مع هذا المبدأ.

وأكمل: "إلغاء الدوري لا يندرج تحت بند معايير القوة القهرية التي تحول دون ممارسة كرة القدم في البلاد".

وأشار إلى أن هناك صعوبة أخرى في إلغاء الدوري، تتمثل في أنه لن يتم الاعتداد بنتائج الفرق والمباريات التي تم خوضها، وبالتالي لن يكون هناك هبوط، وسيكون الترتيب وفقا للموسم السابق.

وعن إمكانية تطبيق عقوبات على مصر حالة إلغاء الدوري، قال فضل الله إنه من الممكن أن يتم معاقبة مصر نظرًا لمخالفة ذلك قواعد الفيفا.

واختتم: "لا يوجد للاتحاد أي مبرر قانوني لإلغاء الدوري، يتوافق مع قواعد الفيفا".