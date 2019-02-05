رسميًا.. أهلي جدة يعلن إقالة المدير الفني بابلو جويدي

المدير الفني بابلو جويدي كتب - محمد صبحي أعلن نادي أهلي جدة السعودي اليوم الثلاثاء إنهاء تكليف المدرير الفني لفريق الكرة الأول، الأرجنتيني بابلو جويدي على خلفية التراجع الملحوظ في نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. الملحوظ في نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. وأصدر نادي أهلي جدة بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء كالأتي: " الأهلي يُنهي تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي بقيادة الفريق الأول لكرة القدم". وأرفق النادي صورة البيان جاء فيها الأتي:

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