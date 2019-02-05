قبل الكلاسيكو.. بنزيما الأفضل في ريال مدريد

كتبت: سارة جاب الله

ظهر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة الأخيرة بمستوى جيد، وأحرز العديد من الأهداف مع الفريق في الليجا وكأس الملك.

ومنحت صحيفة "فوتبول" بنزيما لقب أفضل لاعب في يناير الماضي، إذ سجل الفرنسي 6 أهداف في 10 أيام، وافتتح التسجيل في الانتصارات الثلاثة الأخيرة.

وسجل كريم بنزيما ضد ألافيس هدفا، وسهم في تعزيز رصيده التهديفي

ومواصلة التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي مع هدفه ضد جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس الملك، هدفيه ضد إسبانيول في الليغا، ثنائيته في إياب ربع نهائي كأس الملك وهدفه الأخير ضد ألافيس، يكون الفرنسي قد سجل ستة أهداف في غضون 10 أيام.

كانت الانطلاقة الرائعة للمهاجم في

2019 عاملا أساسيا في تحقيق فريق سولاري خمسة انتصارات متتالية، كما أنه يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 18 هدفا، إلى جانب ذلك سجل بنزيمة 210 أهداف في مسيرته بالقميص الأبيض، وتجاوز حديثا رصيد هوجو سانشيز ليحتل المركز السادس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد، متخصص في افتتاح التسجيل.

إلى جانب أرقامه تلك، سجل الفرنسي باكورة أهداف ريال مدريد في المباريات الثلاث الأخيرة، وهي مهمة قام بها في 10 مباريات منذ بداية الموسم.