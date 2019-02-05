جوردي ألبا مفتاح فالفيريدي في الكلاسيكو

كتبت: سارة جاب الله

أكدت وسائل الإعلام الأسبانية الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، وقدرته الكبيرة على إحداث الفارق في مباراة الكلاسيكو، غدًا الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا.

وقالت صحيفة "آس" الأسبانية أن ألبا له دور بارز في آخر مباراة جمعت بين برشلونة وريال مدريد التي انتهت بخمسة أهداف مقابل

هدف في "الليجا" وكان أحد أهم عناصر الفريق، وأن اللاعب هذا الموسم هو أحد المفاتيح التي يعتمد عليها المدرب "إرنستو فالفيردي" في تشكيل برشلونة لبناء الهجمات على مرمى الخصم.

وأشارت إلى أن ألبا هو من قاد هجمات برشلونة من الجانب الأيسر في تلك

المباراة وخاصة في شوطها الأول مستغلًّا تقاعس جاريث بيل، لاعب ريال مدريد ، عن القيام بمهامه الدفاعية، حيث شن العديد من الانطلاقات من الجانب الأيسر للملعب وصنع الهدف الأول لفريقه والذي سجله كوتينيو.

أكدت وسائل الإعلام الأسبانية الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، وقدرته الكبيرة على إحداث الفارق في مباراة فريقه المصيرية أمام غريمه التاريخي ريال مدريد، الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا.