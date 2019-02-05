جوردي ألبا مفتاح فالفيريدي في الكلاسيكو

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أكدت وسائل الإعلام الأسبانية الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، وقدرته الكبيرة على إحداث الفارق في مباراة الكلاسيكو، غدًا الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا.
وقالت صحيفة "آس" الأسبانية أن ألبا له دور بارز في آخر مباراة جمعت بين برشلونة وريال مدريد التي انتهت بخمسة أهداف مقابلهدف في "الليجا" وكان أحد أهم عناصر الفريق، وأن اللاعب هذا الموسم هو أحد المفاتيح التي يعتمد عليها المدرب "إرنستو فالفيردي" في تشكيل برشلونة لبناء الهجمات على مرمى الخصم.
وأشارت إلى أن ألبا هو من قاد هجمات برشلونة من الجانب الأيسر في تلك
أكدت وسائل الإعلام الأسبانية الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، وقدرته الكبيرة على إحداث الفارق في مباراة فريقه المصيرية أمام غريمه التاريخي ريال مدريد، الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا.
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