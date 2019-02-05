موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو بـ كأس ملك إسبانيا

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة الكلاسيكو التي يستضيف فيها برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب الكامب نو في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا

تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة الثانية عشرة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وذكرت صحيفة " الأس" الإسبانية أن مشاركة ميسي وديمبلي في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم غد الأربعاء ترجع لإرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، واللاعبان يرغبان في الظهور الأساسي أمام الملكي على ملعب كامب نو في كأس ملك إسبانيا، رغم عدم جاهزيتهما بسبب الإصابة.

يعاني ميسي من الآلام في الفخذ الأيمن بعد إصابته في مباراة فالنسيا السبت الماضي "بالليجا" وينتظر حسم مصيره من خلال كشف طبي أخير اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة، بينما تعافى “ديمبلي” من إصابته التي تعرض لها يوم 20 يناير الماضي في مباراة ليجانيس بالتواء في الكاحل.

بالتأكيد، وجود ميسي وديمبلي مع البارسا يعد قوة كبيرة أمام ريال مدريد خاصة في ظل رغبة الفريق الكتالوني على عبور المرحلة والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

وقالت تقارير صحفية أن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أصبح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مفتاح إنتصاراتة الفتر الأخيرة وأصبح في أفضل

حالاتة وعنصراً أساسياً في الفترة الأخيرة و قد تلقى تصفيقاً وتحية من جماهير ريال مدريد خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، حيث رددت بنزيما مهاجمنا بنزيما الأفضل، وحيت الجماهير اللاعب بشكل مميز حين قرر المدرب سولاري تغييره في الشوط الثاني.

ويفاضل سولاري بين خبرة مارسيلو وبين اللاعب الشاب سيرجيو ريجولين المتألق في الأونة الأخيرة في حين أن رجولين شارك في آخر 4 مباريات في الدوري الأسباني بصفة أساسية بينما شارك مارسيلو ضد جيرونا في كأس ملك إسبانيا ويتميز اللاعب البرازيلي بالقدرات الهجومية الكبيرة بينما اللاعب الشاب يمنك الدفاع أمان أكثر في الجانب الأيسر.

بينما مارسيلو تعود على خوض المواجهات الكبرى عكس ريجولين لكن تألق اللاعب الإسباني وسرعته ربما يدفع سولاري لتفضيل الشباب على الخبرة لاسيما أن الأرقام تؤكد أن ريجولين فاز الفريق معه في 10 من أصل 13 لقاء عندما شارك بصفة أساسية.