صراع الهبوط يشعل لهيب موقعة بتروجت ووادي دجلة

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يسعى وادى دجلة، لاستغلال حالة التراجع التي يعانى منها بتروجت وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن دوامة الهبوط، وتعويض الخسارة من الأهلي في الجولة الماضية

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي بتروجت أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم صبحى العمراوى كحكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي شريف التباع وأسامة السيد، بينما سيكون ناصر مطر حكما رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

آخر ظهور لنادي بتروجت في الدوري كان أمام المصري البورسعيدي، وخسر الفريق البترولي بهدف نظيف أحرزه محمد عبد اللطيف جريندو، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العشرين، بينما شهد آخر ظهور لنادي وادي دجلة، الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي، سجل للمارد الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما سجل

آخر ظهور لنادي بتروجت في الدوري كان أمام المصري البورسعيدي، وخسر الفريق البترولي بهدف نظيف أحرزه محمد عبد اللطيف جريندو، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العشرين، بينما شهد آخر ظهور لنادي وادي دجلة، الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي، سجل للمارد الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما سجل هدف دجلة محمد هلال، على استاد بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرين. وشهد لقاء الدور الأول بين بتروجت ووادي دجلة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة على الكلية الحربية، فوز الفريق البترولي بهدفين نظيفين أحرزهما شيمليس بيكلي، علمًا بأن بيكلي انتقل منذ أيام إلى صفوف مصر المقاصة، وكان يقود بتروجت حينها طارق يحيى. ويتذيل نادي بتروجت بقيادة مديره الفني الجديد محمد عودة، المركز الثامن عشر (الأخير) بجدول الترتيب، برصيد 15 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 2 وتعادل 9 وخسر 9، وسجل الفريق 17 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا)، بفارق 5 نقاط عن وادي دجلة صاحب المركز السابع عشر، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز السادس عشر. في المقابل يحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب، برصيد 20 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 5 وتعادل 5 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا)، بفارق نقطة عن الرباعي إنبي والداخلية والنجوم والاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على الترتيب. عودة يزيد من صعوبة المواجهة



حرص الجهاز الفني لفريق وادي دجلة على علاج العديد من الثغرات الفنية، التي ظهرت خلال الفترة الماضية؛ لعلاجها قبل مواجهة بتروجت، حيث خصص المدير الفني اليوناني، محاضرتين بالفيديو؛ كي يعرف لاعبيه على نقاط قوة وضعف فريق بتروجت، وخلال تدريبات الفريق، قام اليوناني تاكيس، بالتركيز على مجموعة العناصر التي ستشارك بالتشكيل الأساسي، من أجل خلق حالة من التفاهم بين هذه العناصر قبل المواجهة. وقال محمد عبد الواحد، المدرب العام لدجلة: "نعلم أن فريق بتروجت سيخوض المباراة بمنتهى القوة، من أجل تحسين مركزه، وذلك سيجعل اللقاء صعبًا على الفريقين، وهذه المباراة ستكون هي الأولى لمحمد عودة، وندرك أنه مدرب كبير، ويجيد التعامل مع الجوانب النفسية والتحفيزية لدى عناصره، لكن نتمنى أن يكون التوفيق حليف وادي دجلة خلال اللقاء". ويسعى وادى دجلة، لاستغلال حالة التراجع التى يعانى منها الفريق البترولى وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن دوامة الهبوط، وتعويض الخسارة من الأهلى فى الجولة الماضية. ويعتمد اليونانى تاكيس جونياس، على الحارس محمد عبد المنصف وفى الدفاع عمرو صالح وأحمد بيكهام وخالد رضا وأسامة العزب، وفى الوسط عادل عطية وبوزاس ومحمد هلال وحسام عرفات وإبراهيما نداى، وفى الهجوم بيبو. فى المقابل، يأمل محمد عودة فى تحقيق نتيجة إيجابية فى أول ظهور له بعدما تولى المهمة خلفًا لمؤمن سليمان، ورفع عودة شعار التحدى للهروب من دوامة الهبوط على الرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق والحالة النفسية السيئة للاعبين من النتائج السلبية مؤخرًا، مشددًا على أنه وافق على تولى المهمة فى تلك الظروف الصعبة لثقته الكبيرة فى القدرة على البقاء بالدورى وتفادى الهبوط. ومن المنتظر أن يعتمد محمد عودة على تشكيل يضم الحارس محمد أبوالنجا وحمادة طلبة وإسلام صيام وأحمد سالم صافى وكريس جادى ومؤمن إبراهيم ومحمود صلاح وحسام حسن وأحمد عفيفى ومحمد فييرا وحميد ماو.

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