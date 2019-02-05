أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد إنبي في الدوري

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الأهلي يسعى للفوز أمام إنبي لمواصلة الضغط على الزمالك في صراع الدوري، بينما يمر الفريق البترولي بكبوة فنية في هذه الفترة في ظل الموقف الصعب للفريق في جدول الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق إنبي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة الحكم الدولي محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبدالله، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكمًا خامسًا، ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما إنبي فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، بدوري أبطال إفريقيا، وضعته على صدارة مجموعته الإفريقية برصيد 7 نقاط، ويأمل أبناء القلعة الحمراء في مواصلة تقديم العروض القوية تحت قيادة مارتن لاسارتي، ومواصلة قطار الانتصارات، في مشوار الحفاظ على

ويدخل الأهلي هذه المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، بدوري أبطال إفريقيا، وضعته على صدارة مجموعته الإفريقية برصيد 7 نقاط، ويأمل أبناء القلعة الحمراء في مواصلة تقديم العروض القوية تحت قيادة مارتن لاسارتي، ومواصلة قطار الانتصارات، في مشوار الحفاظ على اللقب. ويسعى الأهلي أيضًا للتخلص من شبح الإصابات، خاصة أن الفريق بدأ استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد عودة رمضان صبحي والأنجولي جيرالدو دا كوستا وحسام عاشور وصلاح محسن، وتواجدهم في قائمة المباراة، ويأمل الجهاز الفني في مواصلة الضغط على الزمالك المتصدر بفارق 6 نقاط علما بأن الفريقين سيواجهان بعضهما البعض خلال المسابقة.



على الجانب الآخر، حرص علي ماهر المدير الفني لإنبي، على تحفيز لاعبيه قبل المواجهة، مؤكدًا لهم أن الفرصة متاحة أمام الجميع من أجل المشاركة، وقد يستعين ببعض الأوراق الجديدة على مقاعد البدلاء مثل أحمد رفعت القادم من الزمالك على سبيل الإعارة، أما فيما يخص التشكيل الأساسى، فسوف يعتمد ماهر على عدد كبير من العناصر الأساسية في الفترة الماضية، وقد يكون التغيير الواحد ممثلًا في مشاركة الكونغولي لوكومبي صانع ألعاب الفريق الجديد القادم من فيتا كلوب لقيادة الجبهة اليمنى هجوميًا مع وجود مفاضلة بين عمر بسام في مركز رأس الحربة والإيفواري ياسو ويلفرد، وتعد فرص بسام في المشاركة بشكل أساسي أكبر حتى الآن، أما أحمد شكري فسيفضل على ماهر تواجده على مقاعد البدلاء، ويتطلع ماهر لإيقاف ثورة المارد الأحمر. ونستعرض لكم في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز يتفوق الأهلي على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق أن التقى الفريقان في 31 مباراة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وحقق الفريق البترولي الفوز في 4 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات.

أحرز الفريق الأحمر في شباك إنبي 54 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا، ويعد الثنائي المعتزل محمد بركات ومحمد أبو تريكة، أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا في مرمى الفريق البترولي ولكل منهما 7 أهداف. الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء موسم 2012- 2013، وهو الموسم الذي لم تكتمل منافساته. مباراة الدور الأول لموسم 2007- 2008 هي الأكثر تهديفًا، حيث حسمها الأهلي بنتيجة (4- 3) في مواجهة شهدت 7 أهداف، كما أنها أكثر مباراة بين الطرفين شهدت إشهار البطاقات الحمراء، حيث خرجت خلال هذه المواجهة 3 مرات، بواقع مرة للأهلي ومرتين لإنبي. الانتصار الأخير لإنبي على الأهلي كان في لقاء الدور الأول لموسم 2014- 2015، وذلك في الثالث من فبراير لعام 2015، حيث حسم البترولي اللقاء يومها بهدف نظيف، بينما الانتصار الأخير للأهلي على البترولي كان بالدور الأول للموسم الجاري، وانتهت نتيجة اللقاء بنتيجة (4-1). 4 مرات فقط خلال 29 مباراة عجز فيها الشياطين الحمر عن التسجيل في الشباك البترولية بالدوري، وذلك في لقاء الدور الثاني لموسم 2003، والدور الثاني لموسم 2008، ولقاء الدور الأول لموسم 2015، ولقاء الدور الأول للموسم الماضي. حسام عاشور لاعب الأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في لقاءات الفريقين بعدما خاض 15 مباراة بقميص الأهلي في مواجهة الفريق البترولي. يذكر أن الأهلي التقى إنبي في بطولة كأس مصر في 3 مباريات حقق فيها الفوز في مباراتين وخسر مباراة، وفي بطولة كأس السوبر التقى الفريقان في مباراتين حقق فيهما الأهلي الفوز.



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