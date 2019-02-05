انت الان تتابع اتحاد الكرة عن أزمة الدوري: «لسنا مثل سوريا والعراق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن دعمه لعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، بشأن ترتيب جدول مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، قائلًا: «نعيش فتنة كروية في الفترة الأخيرة، رغم أننا لا نجامل أحدا في جدول الدوري.. نحاول مساعدة الأندية التي تشارك في البطولتين العربية والإفريقية لأقصى درجة، وعن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك: «من حق الجميع التهكم من إقامة مباراة القمة يوم 30 مارس، ولكن عندما تعرف الأسباب الحقيقية لذلك سيكون لهم رأي آخر».

وأكد سويلم، خلال تصريحات للبرنامج الإذاعي «ملعب 9090» اليوم الثلاثاء: «لقد تحدد لهذه المباراة يوم 25 يناير، وقلت إنه لن تحدث موافقة أمنية على هذا الموعد، فلا يمكن تنظيم مباراة بدون أمن سواء بجماهير أو بدون.. الأمن لا يتعنت بنقل مباراة أو تأجيلها، لسنا مثل سوريا والعراق مثلما يردد البعض،