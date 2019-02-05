شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلن الموعد الجديد لزيارة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، زيارة مقر نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي وسألتقي بمجلس إدارته". وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن قيام تركي بزيارة مقر النادي، لكن الزيارة ألغيت، وهو ما برره الزمالك حينها عبر موقعه الرسمي إن تركي آل الشيخ اعتذر عن زيارة النادي لظروف خاصة.

تركي يعلن زيارته للزمالك

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