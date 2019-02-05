شكرا لقرائتكم الدوخي: ركلة جزاء الاتحاد ضد الوحدة غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الوحدة واتحاد جدة لم يوفق في احتساب ركلة الجزاء التي سجل من خلالها فهد المولد الهدف الثاني لاتحاد جدة في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي في لقاء مع "العربية" يوم الاثنين: ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لاتحاد جدة في الدقيقة 56، لم تكن صحيحة لأن مهاجم اتحاد جدة ادعى السقوط قبل حدوث أي احتكاك، والمدافع لم يلمسه وكان لابد من إشهار البطاقة الصفراء للاعب الاتحاد، وبخصوص الحالة التي حدثت بين مهاجم الوحدة كاسونغو مع حارس الاتحاد، يعتبر خطأ غير مقصود من حارس الاتحاد وعفوي وبالتالي لا توجد ركلة جزاء، بينما كان قرار الحكم صحيحا في ركلة الجزاء التي احتسبها للوحدة في الدقيقة 75.

وبخصوص الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الهلال والفتح، ذكر: ركلة الجزاء التي احستبها الحكم ضد الهلال صحيحة، لأنه المدافع دخل بتهور، وأيضا ركلة الجزاء المحتسبة للهلال كانت صحيحة لأن يد لاعب الفتح لم تكن في وضعها الطبيعي، وقرار إلغاء هدف الفتح أيضا كان صحيحا من الحكم لأن هناك حالة تسلل واضحة.

وفاز الهلال على الفتح 4-1 في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري.