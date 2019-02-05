شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إقامة لقاء السويس وسيراميكا كليوباترا بملعب عجرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد أحمد هلال إقامة مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الخميس بملعب عجرود بالمركز الرياضى.

وقال كريم عبد المعين عضو مجلس إدارة السويس إن المباراة كان من المقرر إقامتها باستاد السويس الرياضى، إلا أن إدارة الاستاد أبلغت النادى بوقف خوض المباريات عليه نظراً للقيام بأعمال تطوير وتجهيزه لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار عبد المعين إلى أن مجلس الإدارة تواصل مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، الذى تدخل لتوفير ملعب للفريق للعب مبارياته وتم الاتفاق على ملعب عجرود.

من ناحية أخرى أتم الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق السويس للتجهيز للمباراة.

كان السويس قد نجح فى ضم عدد من الصفقات الناجحة خلال الميركاتو الشتوى منهم سمير فوزى ومحمد فوزى وعبد الغفار عبوده والشاذلى ومحمد صلاح وأحمد أنيس، بالإضافة للعناصر الأساسية للفريق محمد خلف ومحمد هيكل وأحمد سمير جارة وصالح موسى وأحمد عبد الرحمن وكواكو منصواه.