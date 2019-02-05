شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطلائع يطلب إقامة مباراة ودية استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش من الجهاز الإدارى لفريقه تنظيم مباراة ودية السبت المقبل استعداداً لمواجهة المقاولون العرب.
ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها 15 فبراير الجارى على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ22 للدورى.
وكان طلائع الجيش قد تعادل سلبياً مع سموحة فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.
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