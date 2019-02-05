المحمدي يتحدث لمصراوي عن.. الاستفادة من تأجيل كأس الأمم وعودة الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر

أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب أستون فيلا الإنجليزي أن تنظيم أمم أفريقيا شرف كبير لمصر، لافتًا إلى أنه يأمل أن يكون ذلك حافزًا للتتويج بالبطولة.

وخلال تصريحات خاصة ليلاكورة قال المحمدي: "تنظيم بطولة أمم أفريقيا شيء عظيم بالنسبة لمصر، الجميع في انتظار انطلاق البطولة لرؤية الجماهير في المدرجات مرة أخرى".

وأضاف قائد المنتخب الوطني: "عودة الجماهير في المدرجات ستكون الحافز الرئيسي لنا كلاعبين للتتويج بالبطولة".

وعن استفادة اللاعبين من تأجيل موعد انطلاق البطولة لتجنب الإعداد في شهر رمضان: "بالتأكيد سيكون أفضل للجميع سواء كماجهير أوكلاعبين في مرحلة الإعداد للبطولة".

جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا والتي ستسضيفها مصر ستقام خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.