مواهب شابة تتألق على مسرح وزارة الرياضة فى الموسم السابع "للإبداع"

اشرف صبحى

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تشهد التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية فى المجالات الأديبة والعلمية، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشهد ظهور مواهب شابة متميزة فى مختلف مجالات المسابقة.

وأشاد أعضاء لجان تحكيم المسابقة بالمستوى الذى ظهر به

المشاركون حتى الآن، والتنافس القوى بينهم، وقدرتهم على إظهار موهبتهم بالشكل الأمثل والذى يؤكد تمتع مصر بالعديد من المواهب الشابة فى مختلف المجالات.

وتضم مجالات التسابق 23 مجالاً تنافسياً فى مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، والعروض المسرحية

والموسيقي، والغناء، والابتكارات العلمية ، والطالب والطالبة المثالية، والشعر والإنشاد الدينى، والسيناريو والحوار، والأفلام القصيرة، والمراسل التليفزيونى والإذاعى، والدورى الثقافي، والرواية والقصة القصيرة، والتأليف المسرحى.

يذكر أن الموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات يشارك به نحو 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات حكومية وخاصة، وتهدف الكشف عن المواهب الشابة، والعمل على دعمهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية.