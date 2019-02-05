مواهب شابة تتألق على مسرح وزارة الرياضة فى الموسم السابع "للإبداع"

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تشهد التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية فى المجالات الأديبة والعلمية، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشهد ظهور مواهب شابة متميزة فى مختلف مجالات المسابقة.
وأشاد أعضاء لجان تحكيم المسابقة بالمستوى الذى ظهر بهالمشاركون حتى الآن، والتنافس القوى بينهم، وقدرتهم على إظهار موهبتهم بالشكل الأمثل والذى يؤكد تمتع مصر بالعديد من المواهب الشابة فى مختلف المجالات.
وتضم مجالات التسابق 23 مجالاً تنافسياً فى مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، والعروض المسرحية
يذكر أن الموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات يشارك به نحو 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات حكومية وخاصة، وتهدف الكشف عن المواهب الشابة، والعمل على دعمهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية.
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