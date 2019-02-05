شاهد.. شباب الجزيرة يواصل انتصاراته في الجمباز الفني آنسات بـ14 ذهبية

لحظة الإحتفال بالفوز

كتبت - هبة مرعي:

تختتم اليوم فعاليات مسابقة بطولة الجمهورية "2" للجمباز الفني آنسات مرحلة تحت 8 سنوات، بعد ان استمرت لمدة 5 أيام متواصلة، داخل صالة الجمباز بنادي المقاولون العرب.

وشارك في المسابقة أكبر النوادي والفرق حول الجمهورية في مقدمتهم النادي الأهلي، وادي دجلة، الجزيرة، نادي سموحة، نادي انبي، المقاولون العرب، نادي الصيد، ونادي الإتحاد السكندري، وبالرغم من قوة المنافسة والفرق المشاركة، إلا أن فريق الجمباز الفني آنسات الخاص بمركز شباب الجزيرة أثبت قوته وتربعه على عرش الجمباز الفني

في مصر، بعد أن نجح في الفوز بـ14 ميدالية ذهبية.

ونجحت فراشات الجمباز الفني التابع لمركز شباب الجزيرة في الفوز بـ 24 ميدالية ما بين الذهبية والفضية والبرونزية خلال منافسات البطولة، بالرغم من المنافسة القوية بين الأندية المشاركة، وذلك تحت القيادة الفنية المتميز بقيادة المستشار الفني للعبة بمركز شباب الجزيرة الدكتور حاتم أبو حمد.

ونجح الفريق بقيادة فنية ضمت الكابتن حسن رزق ومدربة

البالية المتميزة سارة رزق عاشور ، وتحت إشراف المدير الفني الدكتور حاتم أبو حمد، في الفوز ب14 ميدالية ذهبية و7 فضية وميدالية برونزية واحدة، بينما حالت الإصابة بين مشاركة اللاعبة رتيل إكرام لتفوزبميدالية للمشاركة.

وقدمت لاعبات الفريق أداء مبهر على الاجهزة الأربعة في البطولة "الحركات الأرضي- عارضة التوازن- المتوازي - حصان القفز"، لتفوز بالميدالية الذهبية اللاعبة أسيل كريم فؤاد، حبيبة حسام الدين، سارة أسعد عبد العاطي، مريم محمد، جود إدريس، مريم أحمد، جودي باسم، روزينا رضا، خديجة محمد، بينما كانت الميدالية والمركز الثاني من نصيب اللاعبة مرام محمد بلال، جنه أسامة، هالة مصطفى، آمنه إيهاب، هنا علي.