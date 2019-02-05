مران قوي للغائبين عن الأهلي في مواجهة إنبي

صالح جمعة - ارشيفية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي التي ستقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، مراناً قويًا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك في المران عمرو جمال، وأحمد الشيخ، وياسر إبراهيم، وإسلام محارب، ومحمد شريف، ورامي ربيعة.

وشهد المران فقرات تأهيل بدني لحمدي فتحي، وأحمد علاء، وصالح جمعة،

فيما واصل وليد سليمان، ومروان محسن، ووليد أزارو، أداء تدريبات العلاج الطبيعي.ويلتقي الأهلي مع إنبي في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.