الأهلي يتفوق على إنبي في المواجهات المباشرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره إنبي على ملعب بتروسبورت في تمام السادسة مساء، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
مواجهات الأهلي وإنبي دائما ما تشهد الكثير من الندية والإثارة منذ صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز في موسم 2002-2003، ونرصد في السطور الآتية تاريخ مواجهات الفريقين:
الأهلي وإنبي تقابلا في 31 مباراة بمسابقة الدوري العام، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 7 مباريات بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد،بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.
أول مباراة جمعت الفريقين، مساء الجمعة، 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الماضي بتاريخ 11-3-2018، وانتهت بفوز الأهلي بهدف من دون رد.
تعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المبارة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.
نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك
محمد بركات ومحمد أبو تريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين، ولكل منهما 7 أهداف.
يعد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات الأهلي وإنبي.
يذكر أن الأهلي التقى بإنبي بعيدا عن بطولة الدوري الممتاز في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، وحقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.
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