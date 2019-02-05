تركي آل الشيخ يزور الزمالك

تركى ال شيخ أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن نيته زيارة نادي الزمالك خلال الأسبوع الجاري. وكشف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أنه قرر زيارة الزمالك يوم الخميس أو الجمعة القادمين. وكتب آل الشيخ عبر صفحته "سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم". وأضاف "وسألتقي بأخي المستشار مرتضى منصور المحترم وأعضاء الإدارة والنادي الكرام".

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