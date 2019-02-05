رياضة | إنبي : جاهزون لاصطياد الأهلي في " بترو سبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي : جاهزون لاصطياد الأهلي في " بترو سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي ان فريقه اعد خطة تستهدف استغلال ملعب بترو سبورت المفضل لابناء قطاع البترول من اجل اصطياد فريق الكرة بالنادي الأهلي الذي يعاني في هذا الملعب علي حد وصفه .

وقال زكريا السيد في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة راديو هيتس " نعلم ان الأهلاي يواجه مشكلة عندما يلعب في بتروسبورت الذي نحبه ونستطيع استخدامه كورقة رابحة معنا ".