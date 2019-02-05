رياضة | عمار حمدي: الاتحاد السكندري بوابتي لحجز مقعد أساسي في الأهلي

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أعرب عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري عن سعادته بتسجيل هدفين لفريقة في مرمي المصري البورسعيدي .



وقال عمار في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة راديو هيتس " كنت أتمني الفوز وليس التعادل فقط لاننا قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق النقاط الثلاث لكن بأذن الله سنعوض فيما هو قادم ".

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري " لايوجد اي شخص مقصر داخل منظومة سيد البلد لكنها الظروف وعدم التوفيق الا انه هناك ثقة تامة وتقاؤل بأن القادم سيكون أفضل والفريق سيحقق الانتصارات التي تعيده لمكانته الطبيعية بجدول الدوري وتخرج به من المركز المـاخر الذي يوجد حاليا بجدول الدوري .