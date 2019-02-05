كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي: الاتحاد السكندري بوابتي لحجز مقعد أساسي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري عن سعادته بتسجيل هدفين لفريقة في مرمي المصري البورسعيدي .
وقال عمار في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة راديو هيتس " كنت أتمني الفوز وليس التعادل فقط لاننا قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق النقاط الثلاث لكن بأذن الله سنعوض فيما هو قادم ".
وأضاف لاعب الاتحاد السكندري " لايوجد اي شخص مقصر داخل منظومة سيد البلد لكنها الظروف وعدم التوفيق الا انه هناك ثقة تامة وتقاؤل بأن القادم سيكون أفضل والفريق سيحقق الانتصارات التي تعيده لمكانته الطبيعية بجدول الدوري وتخرج به من المركز المـاخر الذي يوجد حاليا بجدول الدوري .
واستطرد عمار " محمد مصيلحي لايبخل علي الفريق بأي دعم ويبذل قصاري جهده من اجل خدمة الفريق وحلمي طولان يقوم بدوره علي اكمل وجه ".
واكد ان هدفه هو التألق مع الاتحاد السكندري وتحقيق انجاز في البطولة العربية مع نجاح الفريق بالدوري حتي يكون ذلك بوابته لحجز مكان اساسي في صفوف الأهلي المدجج بالنجوم في مركزه بعد ان تنتهي اعارته ويعود من جديد للقلعة الحمراء .
واوضح : اعلم تمام ان المنافسة شرسة وصعبة في الأهلي خاصة وان مركزي يوجد به ترسانة من كبار اللاعبين لكن قد يكون لي فرصة اذا قدمت شهادة اثبات ذات مع السكندري.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عمار حمدي: الاتحاد السكندري بوابتي لحجز مقعد أساسي في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.