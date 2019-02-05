رياضة | "السلعوة": مهام عديدة للجنة الفنية بمباريات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السلعوة": مهام عديدة للجنة الفنية بمباريات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد السلعوة، رئيس اللجنة الفنية بمباريات بطولة إفريقيا لكرة السلة التي يستضيفها النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بثقة اللجنة العليا المنظمة به، مشيرا إلى أنها لفتة طيبة بإسناد مثل هذه المهام لأبناء النادي، متمنيا النجاح في مهمته.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام، وعلى رأسها التحليل الفني والإحصاء، بحيث يتم ذلك بشكل فوري ليتسلم كل مدير فني عقب نهاية المباراة تقارير شاملة وإحصائيات عن اللقاء، مما يساعد الأجهزة الفنية في القيام بدورها على أكمل وجه، وهو ما يعتبر أحد أهم مقومات نجاح التنظيم.

وأضاف السلعوة أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة اللجان الفرعية للبطولة، وهو ما يمنح مؤشرات على قدرة النادي في تنظيم المباريات وفقا لأفضل المعايير.

وتقام المباريات أيام 8، 9، 10 من فبراير الجاري، حيث يشارك الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق؛ أول أغسطس الأنجولي و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق.