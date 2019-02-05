رياضة | اجتماع مهم لرؤساء لجان بطولة إفريقيا للسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مهم لرؤساء لجان بطولة إفريقيا للسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة العليا المنظمة لمباريات بطولة إفريقيا لكرة السلة بالنادي الاهلي اجتماعا مهما في الواحدة ظهر اليوم، برئاسة جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة، لمناقشة آخر ترتيبات الاستعدادات الخاصة باستضافة مباريات المجموعة الثالثة.

وتقام مباريات دور الستة عشر خلال أيام 8، 9، 10 من فبراير الجاري، حيث يشارك الأهلي إلى جانب فرق؛ أول أغسطس الأنجولي و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق.

ومن المنتظر أن يستعرض رؤساء اللجان الفرعية ما تم إنجازه من مهام على مدار الأيام الماضية، وفقا لاختصاصات كل لجنة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بضرورة تنظيم المباريات على أفضل ما يكون.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت سلسلة اجتماعات للانتهاء من كافة الملفات من حيث استقبال الفرق المشاركة في المباريات، وتجهيز صالة الأمير عبدالله الفيصل والانتهاء من كل ما يتعلق بالبث الفضائي وحضور الجماهير، والتواصل المستمر مع الاتحاد الأفريقي لضمان توافر الاشتراطات المطلوبة خلال المباريات.