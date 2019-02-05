كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة : نعمل على تطوير مراكز الشباب و رقع كفاءتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية من خلال الزيارات المتوالية التى يقوم بها لمراكز الشباب، وكذا متابعة مديريات الشباب والرياضة لها؛ لرصد إمكانياتها على أرض الواقع، والتأكد من أداء دورها على أكمل وجه، والعمل على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
كما أوضح الوزير استمرار الزيارات المفاجئة التى يقوم بها مساعدوه لمراكز الشباب فى إطار تقييم الأداء بها، وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة فى إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة، ومحاسبة المقصرين .
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى سعى الوزارة لتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب فى جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها؛ لتكثيف الأنشطة والبرامج بها على مدار العام، مشيرا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتقديم كل الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | وزير الرياضة : نعمل على تطوير مراكز الشباب و رقع كفاءتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.