رياضة | مخطط سولاري لإيقاف خطورة برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط سولاري لإيقاف خطورة برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مخطط سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة في موقعة كأس إسبانيا، غدا الأربعاء.

ووضع سولاري خطة من أجل إيقاف خطورة "جوردي ألبا" في مباراة الغد في كأس ملك إسبانيا.

ويعد ألبا هو أحد المفاتيح التي يعتمد عليها المدرب فالفيردي في تشكيل برشلونة لبناء الهجمات على مرمى الخصم.

الأمر لا يتوقف عند ذلك لكن تأقلم مدافع البلاوجرانا على تحركات زميله وقائده "ليونيل ميسي" في هجوم الفريق يعطي إضافة كبيرة لإنهاء الفرصة التي يصنعها "ألبا" إلى أهداف بأقدام الأرجنتيني.

ولكن في الجهة الأخرى، استقر "سولاري" على الخطة التي تحد من خطورة "ألبا" في مباراة الكلاسيكو وزيادة الضغط على دفاعات البلاوجرانا وهي وضع "لوكاس فاسكيز" في مركز الجناح الأيمن لتقليل انطلاقات مواطنه الإسباني في برشلونة.