رياضة | نيمار يبكي في عيد ميلاده (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يبكي في عيد ميلاده (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بكى نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حفل عيد ميلاده السابع والعشرين في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة الفرنسية.

وفوجيء زملاء نيمار بالبكاء في الحفل وهو يتحدث عن نفسه بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة ستراسبورج بكأس فرنسا قبل أيام والتي سيغيب بسببها لنهاية شهر مارس المقبل.

وظهر نيمار خلال الحفل بعكازين لعدم قدرته على المشي بصورة طبيعية خوفًا من تفاقم الإصابة التي تجبره على الغياب عن مباراتي مانشستر يونايتد في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".