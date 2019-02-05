اونلاين | بث مباشر - الأهلي وإنبي- الدوري المصري - يلا شوت - كورة لايف

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بث مباشر - الأهلي وإنبي- الدوري المصري - يلا شوت - كورة لايف

يلتقي الأهلي في مباراة صعبة أمام نظيره إنبي في السادسة مساء اليوم الأربعاء في مباراة قوية يترقبها عشاق الأهلي الليلة، لمواصلة الزحف نحو المقدمة في بطولة الدوري.

بث مباشر - الأهلي وإنبي- الدوري المصري - يلا شوت - كورة لايف

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا بخماسية دون رد على حساب فريق سيما التنزاني، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة السابعة وظل على صدارة المجموعة، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بدون تقطيع.

بث مباشر - الأهلي وإنبي- الدوري المصري - يلا شوت - كورة لايف

يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مثل، مروان محسن، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، حمدي فتحي، وينضم إليهم الثنائي ياسر إبراهيم ورمضان صبحي بعد تعرضهم لإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة بالدوري، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي.

على الجانب الأخر يقدم فريق إنبي مستوى مذبذب حتى الآن في الدوري، وكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل السلبي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة متساويًا بالنقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق البترولي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في تسع مواجهات وتلقى سبع هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع، علي معلول، سعد سمير ، أيمن أشرف،محمد هاني ، وفي الوسط كريم نيدفيد ،عمرو السولية، إسلام محارب ،ناصر ماهر ، حسين الشحات، وفي الهجوم جونيور أجايي، وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.