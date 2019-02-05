شكرا لقرائتكم خبر عن راموس : سعيد لتقمص دور رونالدو والان مع التفاصيل

كتب سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقاً على تقمص دور النجم كريستيانو رونالد عقب رحيله عن النادي الملكي سعيد بأداء دور رونالدو في صفوف الفريق بعد رحيله.

ونفي راموس رغبته في إهانة أي شخص قائلاً: كان يجب أن أؤدي دور رونالدو بتنفيذ الركلات، لا أفكر في إهانة أي شخص، ولو كان هناك أحد شعر بالإساءة بسببي، فأتوجه له بإعتذاري.

ورحل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد الإسباني، لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية من بوابة فريق يوفنتوس بعقد يمتد لأربع سنوات، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

وأضاف راموس أنا محظوظ بتسجيلي للأهداف، هناك عدة أشياء غير عادلة في كرة القدم، المشجعون لا يتذكرون المجهود الدفاعي المطلوب لتحقيق الانتصارات، وهذا ما أردت إضافته لدعم خط الهجوم.

وأوضح الفريق في قارب وعلينا أن نقوده، سنخوض مواجهة قوية في كأس الملك مع برشلونة، ومن بعدها ديربي مدريد بالدوري وعلينا تحقيق الانتصار.

واستطرد لا أغير عاداتي، أنا أكرر نفس الأشياء التي اعتدت عليها، أحافظ على نومي في موعد محدد، وأتدرب بشكل جيد، وأحصل على الراحة وأتناول الطعام جيداً، عليك الحفاظ على كل هذا للوصول لأعلى مستوى.

واختتم حديثه هل سأتجه للعمل في التدريب في المستقبل؟ بالتأكيد هو أمر أحبه، وأشعر بشئ جيد حينما أتحدث مع زملائي وأوجه لهم النصائح، بصفتي قائد الفريق، الأمر يعد مشابه لطبيعة عمل المدربين.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره برشلونة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على أرضية ملعب الكامب نو غداً الأربعاء.