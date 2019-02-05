شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحدد موقفه من المشاركة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قرار مشاركته أمام ريال مدريد، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة سبورت إن ميسي هو من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة.

وغاب ميسي عن مران الفريق الكتالوني، أمس الإثنين، ضمن استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يرغب في خوض مباراة ريال مدريد، بسبب عشقه لكرة القدم، إضافة إلى عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا.

واختتمت الصحيفة أن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.