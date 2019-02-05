شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زيارة تركي آل شيخ لنادي الزمالك المصري والان مع التفاصيل

نشر تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز ،ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ،عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" أنه سوف يزور نادي الزمالك المصري يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفته رئيس الاتحاد العربي.

وأعرب عن سعادته للقاء المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء الإدارة والنادي .

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن قيام تركي بزيارة مقر النادي، لكن الزيارة ألغيت.