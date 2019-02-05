شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زيارة تركي آل شيخ لنادي الزمالك المصري والان مع التفاصيل
نشر تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز ،ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ،عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" أنه سوف يزور نادي الزمالك المصري يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفته رئيس الاتحاد العربي.
وأعرب عن سعادته للقاء المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء الإدارة والنادي .
وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن قيام تركي بزيارة مقر النادي، لكن الزيارة ألغيت.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد زيارة تركي آل شيخ لنادي الزمالك المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.