شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. التاريخ يدعم الأهلي المصري على حساب إنبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره إنبي على ملعب بتروسبورت في تمام السادسة من مساء الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواجهات الأهلي وإنبي دائما ما تشهد الكثير من الندية والإثارة منذ صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز في موسم 2002-2003. ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين.

الأهلي وانبي تقابلا في 31 مباراة بمسابقة الدوري العام. تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 20 مباراة وكان التعادل حاضرا في 7 مباريات بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الماضي بتاريخ 11-3-2018 وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

تعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المبارة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 56 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 32 هدفا .

محمد بركات ومحمد أبو تريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.

يعد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات الأهلي وإنبي.

يذكر أن الأهلي التقى بإنبي بعيدا عن بطولة الدوري الممتاز في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.