شكرا لقرائتكم خبر عن الماركا تمنح ريال مدريد روشتة الفوز علي برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - علي الرغم من تصدره جدول ترتيب الليغا، مازال برشلونة يعاني من بعض القصور في الفريق، أهمها خط الدفاع المهزوز.

وكشفت الماركا الإسبانية: عن معاناة برشلونة في خط الدفاع، ووصفته بـ غير متزن، وبرهنت علي هذا بإهتزاز شباك البلوجرانا 15 مرة في 12 مباراة علي أرضه في الليغا.

وأشارت: إذا أراد أن يفوز ريال مدريد في الكلاسيكو، لابد أن يقتنص هذه الفرصة ولا يفوتها، خاصة أن المباراة علي ملعب الكامب نو معقل البارسا.

ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، غدًا الأربعاء في العاشرة مساءًا بتوقيت مصر.

وكان الملكي نصيب من الـ 15 هدفًا، حيث أحرز هدفًا واحدًا في مرمي تير شتيغن، خلال كلاسيكو الدور الأول من الليغا علي الكامب نو، في المباراة التي أنتهت بنتيجة 5-1.

وأكبر عدد من الاهداف سكنت شباك برشلونة علي أرضه هذا الموسم، كانت من ريال بيتيس في الجولة الـ 12، حيث خسر البارسا بنتيجة 4-3.

وأخرها كان أمام فالنسيا الأحد الماضي في الجولة الـ 22 من الليغا، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.