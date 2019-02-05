شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يصدم قائد وست هام: لا أعرفه جيدا والان مع التفاصيل

الخليج 365- رد يورجن كلوب مدرب ليفربول، على مارك نوبل قائد وست هام يونايتد، الذي قال إن فريقه أرعب متصدر الدوري الإنجليزي، خلال التعادل 1-1، أمس.

ولم يكن ليفربول في مستواه بينما شعر وست هام، الذي استقبل 16 هدفا في آخر 4 مباريات أمام فريق كلوب، أنه كان يستطيع الخروج بالانتصار.

وقال نوبل الذي أهدر أخطر فرص وست هام صاحب المركز 12 في الشوط الثاني "لقد أرعبنا المنافس وأنا حزين أننا لم نخرج بالنقاط الثلاث".

وبعد إبلاغ كلوب بذلك قال المدرب الألماني، ساخرا، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "أتمنى لمشجعي وست هام أن ينجح مارك نوبل وفريقه في بث الرعب في فرق أخرى، وليس نحن فقط.

وتابع "لا أعرفه جيدا ولا أعرف لماذا يتحدث عنّا بهذه الطريقة عقب المباراة، "لم يُرعبنا المنافس، لقد دافع بشكل جيد وكانت مباراة معتادة لنا خارج الأرض، وقدمنا أداء أسوأ في بعض المباريات الخارجية الأخرى، يملك المنافس إمكانيات ولا أعرف لماذا لا يحقق نتائج أفضل".