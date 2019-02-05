شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وحجازي خارج معسكر المنتخب المصري والان مع التفاصيل

يبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني الإستعداد للتصفيات الؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 ، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب ،حيث يقوم المنتخب بمعسكر خلال شهر مارس المقبل .

ويدرس خافيير أجيري ، استبعاد كلا من أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمد صلاح نجم ليفربول من معسكر الفراعنة المقبلة.

وذلك رغبة من الجهاز الفني في إراحة بعض اللاعبين المحترفين بسبب ضغط المباريات عليهم وتجنباً لتعرضهم للإصابة.

ويعد حجازي وصلاح من الركائز الأساسية لمنتخب مصر ، ويقدمون مستوىات مميزة مع أنديتهم.

ويلعب منتخب مصر في معكسر مارس مباراتان وديتان الأولى أمام النيجر تكون أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس.