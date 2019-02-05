صدمة.. وكيل سالا المسؤول عن كارثة الطائرة

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٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
كشف ماكسيميليانو دوارتي، صديق الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي، الذي انتقل مؤخرا إلى كارديف سيتي في الميركاتو الشتوي، عن المتهم في كارثة سقوط الطائرة التي أقلت اللاعب إلى ويلز، وقال دوارتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "ويلي مكاي، وكيل سالا هو المسؤول عن كارثة الطائرة.. إنه الجاني، لأن سالا لم يقرر أبدًا الذهاب إلى كارديف على متن هذه الطائرة، لقد تم إجبار سالا على ركوب الطائرة ليلًا، رغم أن الظروف لم تكن مناسبة".
وعثرت شعبة التحقيقات الجوية على جثة داخل الطائرة الغارقة في بحر المانش، التي اختفت في الأيام الماضية، وكانت تقل إيميليانو سالا، وذكرت شبكة «سكاي سبورتس نيوز»، أمس الإثنين، أن فرع التحقيقات قال إن مقطع فيديو تحت المياه، أظهر وجود جثة راكب داخل حطام الطائرة، التي كان تقل سالا وقائد الطائرة،
واختفت الطائرة التي كانت تقل سالا، بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي، من على شاشات الرادار في 21 يناير الماضي، وتم العثور على حطام الطائرة من خلال عملية بحث، قامت بها عائلة سالا على نفقتها الخاصة، بمشاركة المئات من المتبرعين ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية.
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