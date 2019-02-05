الان تتابع مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

يحل النادي الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى ضيفًا على فريق إنبى بقيادة على ماهر، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر بالدورى الممتاز المصري .

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلى وإنبى فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 2 / 2019 وستنقل المباراة عبر قناة on sport الفضائية.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

يحتل الأهلى قبل مواجهة إنبى، المركز الثالث في جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خبرات وقدرات لاعبيه التي بدأت تظهر بشكل واضح ورائع في المباريات الماضية محليًا وأفريقيًا خاصة بعد عودة المصابين الذين أضافوا الكثير للفريق فقد استعاد المارد الأحمر جهود كل من رامي ربيعة وأجاي ومعلول وصلاح محسن.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

ويدخل الأهلى اللقاء بقائمة تضم كلاً من: “شريف إكرامي ومحمد الشناوى وسعد سمير ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلى معلول وحسام عاشور وهشام محمد وناصر ماهر وعمرو السولية وكريم نيدفيد وجيرالدو وحسين الشحات وصلاح محسن وجونيور أجايي ورمضان صبحي وأحمد حمودي وباسم على”.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

على الجانب الآخر، حرص على ماهر المدير الفنى لإنبى، على تحفيز لاعبيه قبل المواجهة مؤكدًا لهم أن الفرصة متاحة أمام الجميع من أجل المشاركة وقد يستعين ببعض الأوراق الجديدة على مقاعد البدلاء مثل أحمد رفعت القادم من الزمالك على سبيل الإعارة.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

أما فيما يخص التشكيل الأساسى سوف يعتمد ماهر على عدد كبير من العناصر الأساسية فى الفترة الماضية وقد يكون التغيير الواحد ممثل فى مشاركة الكونغولى لوكومبى صانع ألعاب الفريق الجديد القادم من فيتا كلوب لقيادة الجبهة اليمنى هجوميًا مع وجود مفاضلة بين عمر بسام فى مركز رأس الحربة والإيفوارى ياسو ويلفرد.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

وتعد فرص بسام فى المشاركة بشكل أساسى أكبر حتى الآن أما أحمد شكرى فسيفضل على ماهر تواجده على مقاعد البدلاء، ويتطلع ماهر لإيقاف ثورة المارد الأحمر.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يخوض إنبى المواجهة بتشكيل مكون من: عمرو حسام في حراسة المرمى، على فوزى ورامى صبرى وأحمد صابر وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، محمد أشرف “روقا ومحمود غالى وأمامهما لوكومبى ومحمود قاعود وعماد فتحى فى خط الوسط، عمر بسام فى خط الهجوم.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

كانت آخر مباراة قد جمعت الأهلى وإنبى يوم 11 مارس من عام 2018 فى الأسبوع الـ29 من بطولة الدورى الممتاز فى نسخة العام الماضى وانتهت المباراة بفوز الأهلى بهدف سجله أيمن أشرف.

مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلى وإنبى في الدوري المصري

البطولة: الدوري المصري 2019-18

المباراة : إنبي ضد الأهلي الأسبوع: 13 مؤجلة من يوم: 30/12/2018

الملعب: استاد بترو سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الموعد: اليوم الثلاثاء 5-2-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

النيل الرياضية

On Sport HD